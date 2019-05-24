Футболист "Локомотива" Антон Миранчук готовится к матчу с "Уфой" в общей группе

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Полузащитник московского "Локомотива" Антон Миранчук готовится к матчу 30-го тура чемпионата России по футболу против "Уфы" в общей группе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного клуба.

В среду "Локомотив" в финале Олимп - Кубка России обыграл екатеринбургский "Урал" со счетом 1:0. Миранчук получил повреждение на 67-й минуте матча и был заменен.

"Антону получше, он готовится к игре в общей группе. Надеемся, что он выйдет на поле", - заявили в пресс-службе.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги Миранчук провел 25 матчей и отметился 11 голами и двумя голевыми передачами. После 29 туров "Локомотив" набрал 53 очка и занимает второе место, которое дает право сыграть в групповом этапе Лиги чемпионов следующего сезона. За тур до окончания турнира железнодорожники опережают "Краснодар" (53) по дополнительным показателям.

Матч "Локомотив" - "Уфа" пройдет 26 мая в Москве.