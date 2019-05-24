Ватутин: ЦСКА попытается удержать тренера Итудиса, но к нему есть интерес у клубов НБА

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Баскетбольный ЦСКА постарается продлить соглашение с главным тренером команды Димитрисом Итудисом, но это будет непросто с учетом того, что к специалисту есть интерес у клубов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом журналистам в пятницу заявил президент ЦСКА Андрей Ватутин.

ЦСКА 19 мая стал победителем Евролиги, одержав в финале турнира победу над турецким клубом "Анадолу Эфес". Итудис работает с командой с 2014 года, в сезоне-2015/2016 он также приводил армейскую команду к победе в Евролиге.

"Могу точно сказать, что сезон ЦСКА будет заканчивать под руководством Итудиса, это я гарантирую, - сказал Ватутин. - Все остальное - предмет переговоров".

"НБА? Я не являюсь его агентом, но из того, что я слышал и знаю, к нему есть реальный интерес со стороны команд НБА. Два титула за пять лет дорогого стоят, тем более, что и до ЦСКА у него было блестящее резюме. Но я надеюсь, что мы придем к согласию, хотя это улица с двухсторонним движением", - добавил президент ЦСКА.