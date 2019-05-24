Ватутин: бюджет баскетбольного ЦСКА не увеличится, поэтому команду ждет обновление

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Бюджет баскетбольного ЦСКА на будущий сезон останется на нынешнем уровне, поэтому клубу будет сложнее полностью сохранить состав, одержавший победу в Евролиге. Об этом журналистам в пятницу заявил президент ЦСКА Андрей Ватутин.

ЦСКА 19 мая стал победителем Евролиги, одержав в финале турнира победу над турецким клубом "Анадолу Эфес".

"После победы будет сложно удержать всех, чемпионы стоят дороже. У нас заканчиваются девять контрактов, и все подорожает, в то время как бюджет клуба останется прежним. Поэтому менеджменту клуба предстоит еще более сложная работа", - сказал Ватутин.

"Конечно, хотелось бы всех сохранить, но бюджет останется прежним, и чисто математически не будет возможности удержать всех лидеров, команду ждет обновление. Насколько оно будет серьезным, решат переговоры. Все определяет рынок, возможно, кому-то нужны будут новые моральные вызовы, кому-то - финансы. Но пока рано об этом говорить конкретно", - добавил президент ЦСКА.