Фехтовальщицы Великая и Егорян вошли в состав сборной России на чемпионат Европы

ТАСС, 24 мая. Олимпийские чемпионки Софья Великая и Яна Егорян включены в сборную России для участия на чемпионате Европы 2019 года по фехтованию, который пройдет в немецком Дюссельдорфе. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Федерации фехтования России (ФФР).

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Отмечается, что тренерский совет ФФР принял решение единогласно.

У женщин в команду по рапире вошли Инна Дериглазова, Анастасия Иванова, Лариса Коробейникова, Аделина Загидуллина, запасной станет Светлана Трипапина. У мужчин в аналогичной дисциплине сборную России представят Тимур Сафин, Алексей Черемисинов, Тимур Арсланов, Дмитрий Жеребченко, Кирилл Бородачев (запас).

В состав женской команды по сабле вошли Великая, София Позднякова, Ольга Никитина, Егорян и Светлана Шевелева (запас), у мужчин - Камиль Ибрагимов, Вениамин Решетников, Дмитрий Даниленко, Константин Лоханов, Илья Моторин (запас).

В состав сборной России по шпаге у женщин заявлены Виолетта Колобова, Татьяна Андрюшина, Любовь Шутова, Виолетта Храпина и Дарья Мартынюк (запас), у мужчин - Сергей Бида, Никита Глазков, Сергей Ходос, Георгий Бруев и Павел Сухов (запас).

33-летняя Великая является олимпийской чемпионкой в командном первенстве (2016), она дважды выигрывала серебро Игр (2012, 2016) в личных соревнованиях, семь раз спортсменка становилась чемпионкой мира. Егорян выиграла две золотые медали на летней Олимпиаде-2016 в личных и командных соревнованиях саблисток. Также 25-летняя спортсменка является чемпионкой мира (2015) и пятикратной чемпионкой Европы. Чемпионат Европы по фехтованию в Дюссельдорфе состоится с 17 по 22 июня.