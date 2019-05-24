Быков считает, что у сборной России не возникнет проблем в полуфинале ЧМ с финнами

МОСКВА, 24 мая. /Корр. ТАСС Екатерина Пошвина/. Сборная России по хоккею не испытает трудностей в полуфинальном матче чемпионата мира с финнами. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.

Сборная России встретится с командой Финляндии в полуфинальном матче чемпионата мира по хоккею, который проходит в Словакии. В четверг российские хоккеисты в четвертьфинале обыграли сборную США со счетом 4:3, финны оказались сильней шведов в овертайме - 5:4.

"Нужно просто быть собранными, внимательными и дисциплинированными, - сказал Быков. - Финская сборная нам известна, это хоккеисты, которые играют только в своем чемпионате, хотя это талантливая, быстрая команда со своим характером. Я не думаю, что при нашей игре у сборной России могут быть какие-то проблемы, чтобы пройти в финал. Я не думаю, что нашей сборной присуще пропускать на последних минутах и не вижу в этом проблемы".

"Финны забивают в конце, потому что стараются догнать кого-то или добиться успеха. Я думаю, наши ребята уже опытные и мастеровитые, они прекрасно понимают, что цена ошибки и голевого момента становится намного выше в полуфинале. Думаю, что у нашей сборной не должно быть проблем при хорошей игре и при том, что наши ребята уже показали в четвертьфинале. Игра сборной идет по нарастающей, поэтому в матче с финнами мы должны увидеть еще более лучшую игру", - добавил Быков.

Полуфинальный матч Россия - Финляндия пройдет 25 мая в Братиславе, начало - 16:15 мск.