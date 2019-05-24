Плющев: игра сборной России по хоккею в третьих периодах на чемпионате мира озадачивает

В четверг сборная России вышла в полуфинал турнира, обыграв американцев со счетом 4:3. В полуфинале команда под руководством главного тренера Ильи Воробьева встретится со сборной Финляндии, которая в четвертьфинале переиграла шведов (5:4 ОТ). "Команды, которые вышли в полуфинал, естественно, ставят перед собой высокие задачи - и финны, и мы будем рассчитывать только на победу, - сказал Плющев. - Ставка очень велика! Кто выигрывает, получит как минимум серебро, кто проигрывает - будет бороться за бронзу. Игра будет очень непростая!"

МОСКВА, 24 мая. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев выразил опасение по поводу действий игроков национальной команды в третьих периодах матчей на чемпионате мира. Об этом сам специалист сообщил по телефону в разговоре с корреспондентом ТАСС.

Вместе с тем заслуженный тренер России высказался по поводу игры национальной команды в обороне в третьих периодах. Россияне в восьми играх на чемпионате мира в заключительных двадцатиминутках забросили десять шайб, пропустив при этом семь раз. Финны в аналогичных отрезках при девяти заброшенных шайбах позволили отличиться соперникам всего два раза.

"Это озадачивает, но в первую очередь это должно беспокоить тренеров. Если есть какие-то моменты в игре, которых можно избежать, - выводы будут сделаны. Но я бы не стал говорить, что это как-то повлияет на расстановку сил в матче", - отметил специалист.

Шансы на победу

По мнению бывшего главного тренера национальной команды, перед матчем между россиянами и финнами не стоит говорить о равенстве или неравенстве шансов на победу. "У тех команд, которые выходят в плей-офф, шансы 50 на 50, - отметил Плющев. - Игра может сложиться по-разному, например, шведы играли с финнами, выигрывали матч, но проиграли, пропустив в конце основного времени и в овертайме. То же самое со швейцарцами - кто мог подумать, что они окажут такое жесткое сопротивление канадцам?"

Специалист сказал, что ждет практически равной игры. "Будем рассчитывать на то, что [Андрей] Василевский сыграет так же, как в предыдущем матче, а связка [Никиты] Кучерова с [Никитой] Гусевым заработает. Но финны тоже что-то противопоставят, поэтому шансы у команд совершенно равные", - резюмировал Плющев.

Полуфинальный матч чемпионата мира между сборными России и Финляндии состоится 25 мая, начало игры - 16:15 мск. Во втором полуфинале встретятся команды Канады и Чехии.