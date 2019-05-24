Клуб "Балтика" погасил долги перед Футбольной национальной лигой и бывшими сотрудниками

МОСКВА, 24 мая. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Калининградская "Балтика" погасила все долги по взносам в Футбольную национальную лигу (ФНЛ) и перед бывшими сотрудниками клуба. Об этом в пятницу заявила министр спорта Калининградской области Наталья Ищенко, чьи слова ТАСС предоставила пресс-служба ведомства.

15 мая состоялось заседание комиссии Российского футбольного союза (РФС) по лицензированию, по итогам которого "Балтике" было отказано в предоставлении лицензии.

"Отказ в выдаче лицензии футбольному клубу "Балтика" был связан с невыполнением клубом финансовых критериев правил по лицензированию РФС, имелась просроченная задолженность по взносам в ФНЛ и выплатам бывшим сотрудникам клуба. Все долги были погашены сегодня. Замечания устранены, надеемся на положительное решение комиссии", - заявила Ищенко.

Заседание апелляционного комитета РФС по лицензированию, на котором будет приниматься решение о выдаче лицензии на сезон-2019/20, запланировано на 30 мая.

Текущий сезон "Балтика" проводит в чемпионате Олимп - Футбольной национальной лиги. После 37 игр калининградская команда занимает 15-е место.