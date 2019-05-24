Ковальчук: российские хоккеисты хотят выиграть у финнов, с которыми у них давние счеты

Матч между сборными России и Финляндии начнется в субботу в 16:15 мск. В последний раз в полуфинале команды играли друг с другом на турнире 2016 года в Москве, когда победили финны. Россияне же в последний раз обыгрывали финнов на чемпионатах мира в финале турнира 2014 года в Минске.

БРАТИСЛАВА, 24 мая. /ТАСС/. Сборная России по хоккею хочет выиграть в полуфинале чемпионата мира у финнов, поскольку с этим соперником у россиян давние счеты. Такое мнение журналистам в пятницу высказал капитан сборной России Илья Ковальчук.

"Неважно, с кем играть, это полуфинал чемпионата мира, остались четыре достойные команды, у нас с финнами давние счеты. Мы с ними играли на девяти чемпионатах мира, не раз проигрывали, поэтому с ними надо сделать правильные выводы. Это молодая команда, там практически все ребята из Континентальной хоккейной лиги, наши тренеры их прекрасно знают", - сказал Ковальчук.

"Финны нам много попортили крови, не самый простой для нас соперник. Но мы завтра будем ломать эту традицию. Нужно оставить все в прошлом и жить настоящим. Очень хорошая команда, но нам надо сыграть в свой хоккей и все будет в порядке", - добавил он.

На чемпионате мира 2011 года в Словакии финны в полуфинале обыграли россиян со счетом 3:0.

"Все матчи, кроме игры 2011 года, мы изучили. Мы должны играть в свою игру, они наверняка применят "капканы", откаты, в обороне играют плотно, все шайбы принимают на себя, играют от обороны, хорошо используют контратаки. Если есть возможность, то они хорошо лезут на ворота, на "пятачок", - добавил капитан команды.