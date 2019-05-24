Бывшего главу Футбольной ассоциации Южного Судана признали виновным в хищении средств ФИФА

ТАСС, 24 мая. Бывший президент Футбольной ассоциации Южного Судана (SSFA) Чабур Гок Алей признан виновным в незаконном присвоении средств Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом в пятницу сообщила пресс-служба ФИФА.

ФИФА открыла расследование в отношении Алея в 2016 году, оно было связано с незаконным присвоением средств программы финансовой помощи ФИФА, полученной SSFA в период с 2014 по 2015 год, а также с получением Алеем различных платежей от футбольных чиновников и других лиц страны. Несмотря на начатое ФИФА расследование, Алей продолжил возглавлять национальную федерацию.

Судебная палата постановила, что Алей нарушил статьи 20 (предложение и принятие подарков или других преимуществ) и 28 (хищение денежных средств) Кодекса этики ФИФА. Организация запретила ему заниматься футбольной деятельностью на национальном и на международном уровнях в течение десяти лет. Кроме того, на него наложен штраф в размере €445 тыс. Решение вступило в силу 24 мая.