Бегунья Кривошапка подала заявку в IAAF на получение нейтрального статуса

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Неоднократный призер чемпионатов мира бегунья Антонина Кривошапка подала заявку в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) на получение нейтрального статуса. Об этом сообщил ТАСС в пятницу личный тренер российской спортсменки Владимир Типаев.

IAAF в декабре 2016 года приняла решение на время отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) разрешить российским легкоатлетам, соответствующим критериям IAAF, выступать на международных соревнованиях в статусе нейтральных спортсменов.

"Антонина подала заявку на получение нейтрального статуса. Первый старт спортсменки в летнем сезоне пройдет 8 июня. Это будет первенство Южного федерального округа в Краснодаре, а дальше посмотрим", - сказал Типаев.

31-летняя Кривошапка является обладательницей трех наград чемпионатов мира, в ее активе также есть золото чемпионата Европы - 2010 в Барселоне. Она также является двукратной победительницей зимнего континентального первенства 2009 года и Континентального кубка - 2010.

В соответствии с решением дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) от 25 января 2017 года, Кривошапка была признана виновной в нарушении антидопинговых правил на Олимпийских играх 2012 года. Результаты, достигнутые спортсменкой в беге на 400 м и эстафете 4 по 400 м, были аннулированы, женская эстафетная команда была дисквалифицирована, а серебряная медаль, значок участника и дипломы подлежали возврату. В конце декабря прошлого года спортсменка вернула серебро Игр-2012 в Олимпийский комитет России для последующей передачи в МОК.

Из-за положительной допинг-пробы на Играх-2012 Кривошапка также была лишена бронзы чемпионата мира - 2013 в Москве (400 м) и золота в составе эстафетной команды (4 по 400 м). Срок дисквалификации спортсменки завершился в сентябре 2018 года. На зимнем чемпионате России 2019 года она заняла первое место в беге на 400 м, а в начале февраля на турнире "Русская зима" она установила лучший результат сезона в мире на этой же дистанции.