Акинфеев заявил, что сбросил 3 кг после матча со сборной Испании на ЧМ-2018

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Вратарь московского ЦСКА и бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года Игорь Акинфеев похудел на три килограмма после матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу против сборной Испании. Об этом футболист рассказал на встрече со студентами Российского государственного гуманитарного университета.

Встреча завершилась вничью 1:1 в основное время, в дополнительное время счет не изменился. В серии послематчевых 11-метровых ударов россияне оказались сильнее - 4:3. Акинфеев отразил два удара в серии пенальти и был признан лучшим игроком матча. Выйдя в четвертьфинал чемпионата мира, сборная России добилась лучшего результата в новейшей истории на мировых первенствах.

"О чем я думал в конце матча с испанцами? Хотелось, чтобы игра поскорее закончилась, потому что в тот день было очень жарко, - сказал Акинфеев. - Конечно, это был очень сложный матч, мы засели в окопы и оборонялись до последнего. Помню, как после игры я приехал на базу сборной в Красногорск и встал на весы - у меня было минус 3 килограмма".

Также 33-летний россиянин заявил, что пока не знает, когда завершит карьеру: "У меня контракт с ЦСКА на три года, так что я об этом еще не думал. Как я что-то решу, вы все узнаете".

Нет настоящих друзей среди футболистов

Акинфеев рассказал студентам, что не имеет настоящих друзей среди футболистов. "Конечно, у меня есть знакомые, мы встречаемся иногда. Но в футболе эти отношения иногда могут мешать, все-таки, в первую очередь, я спортсмен и профессионал", - сказал Акинфеев.

"Что меня мотивирует? В первую очередь, надо не лениться. Вообще я воспринимаю мою жизнь как данное, я не обращаю внимание на награды, достижения, надо двигаться дальше. Моя главная мотивация - это люди, и люди честные", - рассказал Акинфеев.

Бывший вратарь национальной сборной отметил, что любит многие виды спорта: "Например, мне нравится водное поло, но я очень не завидую вратарям в этом спорте, у них адская работа. Мне нравятся все виды спорта, в которых участвуют наши спортсмены".

После чемпионата мира 2018 года в России Акинфеев завершил карьеру в сборной России, за которую выступал с 2004 года. Россиянин стал самым молодым дебютантом команды за всю истории национальной команды, выйдя на матч против сборной Норвегии в возрасте 18 лет и 20 дней. В составе российской команды Акинфеев провел 111 матчей, пропустив 95 мячей и 33 раза отыграл на "ноль". По количеству игр за сборную голкипер занимает второе место в истории, уступая Сергею Игнашевичу, у которого в активе 126 матчей.