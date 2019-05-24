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Сборные по хоккею

Воробьев: чемпионат мира в Петербурге должен повлиять на развитие хоккея в России

Мировое первенство пройдет в Санкт-Петербурге в 2023 году

БРАТИСЛАВА, 24 мая. /ТАСС/. Чемпионат мира 2023 года должен дать еще один толчок к развитию хоккея в России. Такое мнение журналистам высказал главный тренер сборной России Илья Воробьев.

Ежегодный конгресс Международной федерации хоккея в пятницу утвердил проведение в Санкт-Петербурге чемпионата мира 2023 года. Турнир пройдет в СКК "Петербургский", который будет реконструирован к турниру, а также в Ледовом дворце.

"Прекрасная новость. Знаю непонаслышке, сколько вложили труда в это, какой будет стадион. Я надеюсь, что это даст еще один толчок к развитию хоккея как у нас, так и за рубежом", - сказал Воробьев.

В последний раз чемпионат мира проходил в России в 2016 году - тогда матчи проходили в Москве и Санкт-Петербурге.

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