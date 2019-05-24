Гендиректор ФК "Уфа": руководство клуба ставит задачу остаться в премьер-лиге

МОСКВА, 24 мая. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. "Уфа" ставит перед собой задачу сохранить место в высшей лиге чемпионата России по футболу на сезон-2019/20 по итогам стыковых матчей. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор клуба Шамиль Газизов.

Перед гостевым матчем против "Локомотива" в 30-м туре чемпионата страны команда из столицы Башкортостана c 26 очками занимает 14-е место в турнирной таблице и гарантированно выступит в переходных матчах за право выступить в Российской премьер-лиге (РПЛ) в следующем сезоне. В случае победы над железнодорожниками, а также при условии, что в параллельном матче "Крылья Советов", в активе которых 28 баллов, проиграют ЦСКА, уфимцы поднимутся на 13-е место и сыграют с командой, которая займет четвертое место в первенстве Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

"Естественно, мы будем играть на победу, - сказал Газизов. - Выйдем и постараемся показать свой лучший футбол. Сейчас на нас ничего не давит - при любом раскладе мы будем в переходных матчах. Поэтому мы постараемся показать на "РЖД-Арене" хороший футбол".

Гендиректор "Уфы" считает, что на "Локомотиве" может сказаться победа над "Уралом" (1:0) в финале Олимп - Кубка России. Московский клуб завоевал трофей 23 мая, а заключительная игра чемпионата состоится 26 мая.

"Они оставили эмоции, у них было меньше времени на восстановление - им будет тяжелее, но "Локомотив" - очень сильная команда, - отметил Газизов. - Не зря она сегодня занимает второе место в чемпионате и выиграла Кубок России. Тренер ["Локомотива"] Юрий Семин - гуру тренерского цеха, он все понимает и сделает все, чтобы его команда осталась на втором месте (команда, занявшая эту строчку в турнирной таблице, напрямую попадает в групповой турнир Лиги чемпионов; коллектив, который станет третьим, будет вынужден принять участие в квалификации - прим. ТАСС).

На вопрос о том, что ждет команду в случае вылета в ФНЛ, Газизов сказал, что в "Уфе" даже не рассматривают такой вариант. "У нас нет шапкозакидательских настроений. Мы - сильная команда, и, естественно, у нас задача остаться в премьер-лиге. Будем ее решать!"