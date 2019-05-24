Затраты на проведение ЧМ по хоккею в Петербурге составят около 1,2 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая. /ТАСС/. Затраты на проведение чемпионата мира по хоккею 2023 года в Санкт-Петербурге составят около 1,2 млрд рублей, власти города рассчитывают на софинансирование со стороны федерального бюджета и Федерации хоккея России (ФХР). Об этом сообщил ТАСС в пятницу вице-губернатор города Владимир Кириллов.

Ранее сообщалось, что в пятницу ежегодный конгресс Международной федерации хоккея утвердил проведение в Санкт-Петербурге чемпионата мира 2023 года. В последний раз чемпионат мира проходил в России в 2016 году - тогда матчи проходили в Москве и Петербурге.

"В соответствии с предварительным расчетом затрат, общая стоимость организации и проведения чемпионата мира по хоккею 2023 года составит около 1,2 млрд рублей. Эта сумма сопоставима с затратами, понесенными в рамках прошедшего чемпионата 2016 года, которые с учетом реконструкции спортивного комплекса "Юбилейный" составили 1 миллиард 135 млн рублей", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что затраты город планирует разделить с федеральным бюджетом и ФХР. "Учитывая высокую значимость турнира в масштабах страны, правительством Санкт-Петербурга планируется концепция распределения финансирования указанных затрат в пропорции: 50% - за счет средств федерального бюджета и 50% - за счет средств бюджета Санкт-Петербурга. Кроме того, планируется, что часть расходов по стартовому взносу за проведение чемпионата в Международную федерацию хоккея возьмет на себя Федерация хоккея России", - отметил Кириллов.

Кириллов также подчеркнул, что правительство города максимально заинтересовано в проведении турнира. По его словам, город полностью готов к приему мероприятий такого уровня.

"За последние годы Санкт-Петербург стал столицей крупнейших международных спортивных соревнований, важнейшим результатом данных событий явилось создание в городе современной инфраструктуры: спортивной, транспортной, гостиничной, медицинской, телекоммуникационной, инженерной, соответствующей самым высоким мировым стандартам и готовой принять мероприятия любого масштаба. Можно констатировать, что Санкт-Петербург полностью готов к проведению предстоящего чемпионата мира по хоккею с точки зрения инфраструктурного обеспечения", - добавил Кириллов.