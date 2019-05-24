СМИ: "Ньюкасл" готов предложить за футболиста ЦСКА Фернандеса €29,5 млн

ТАСС, 24 мая. Английский футбольный клуб "Ньюкасл" намерен предложить за переход защитника ЦСКА и сборной России Марио Фернандеса €29,5 млн. Об этом в пятницу сообщило британское издание Mirror.

По информации источника, английский клуб хочет обновить позицию правого защитника. Также в услугах 28-летнего футболиста заинтересован испанский "Атлетико", однако "Ньюкасл" надеется, что чемпионат Англии покажется Фернандесу более привлекательным.

Фернандес перешел в ЦСКА из бразильского "Гремио" в 2012 году. В текущем сезоне защитник провел за ЦСКА 34 встречи во всех турнирах, забив один гол и отдав девять голевых передач. Всего за столичный клуб он сыграл 235 матчей, забив три гола и отдав 40 результативных передач. В составе ЦСКА Фернандес трижды становился чемпионом и обладателем Суперкубка России, также на его счету одна победа.

13 июля 2016 года Фернандес, родившийся в Бразилии, получил гражданство РФ. 7 октября 2017 года защитник дебютировал за российскую национальную команду в товарищеском матче против сборной Южной Кореи. На чемпионате мира в России в составе сборной Фернандес дошел до четвертьфинала турнира, где россияне уступили хорватам в серии пенальти (2:2, по пенальти - 3:4). Всего за сборную России игрок провел 16 матчей, забив один гол.