Какко: финские хоккеисты обыграют россиян в полуфинале ЧМ, если сыграют, как со шведами

БРАТИСЛАВА, 24 мая. /ТАСС/. Сборная Финляндии для победы над командой России в полуфинальном матче чемпионата мира по хоккею нужно сыграть, как в четвертьфинальной встрече со шведами (5:4 в овертайме). Такое мнение журналистам высказал нападающий финской сборной Каапо Какко.

Встреча между сборными России и Финляндии состоится в субботу в Братиславе, начало - 16:15 мск.

"У сборной России очень хорошая команда, много классных игроков, отмечу Кучерова. Но если мы будем играть, как со шведами, то победим", - отметил Какко.

18-летний Какко занимает первое место в финальном рейтинге центрального скаутского бюро Национальной хоккейной лиги (НХЛ) среди европейских полевых игроков. В первых двух матчах на чемпионате мира он забросил пять шайб, после чего отличился один раз.

"Я не знаю, почему перестал забрасывать, у меня много моментов в каждой игре. Думаю, что голы придут. Я не думаю о том, как играют Капризов или Джек Хьюз и концентрируюсь только на своей игре", - подчеркнул Какко.

В другом полуфинале в субботу встретятся сборные Чехии и Канады. Финал и матч за третье место состоится в воскресенье.