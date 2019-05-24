{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Чемпионат мира по хоккею-2019

Какко: финские хоккеисты обыграют россиян в полуфинале ЧМ, если сыграют, как со шведами

Встреча 1/2 финала чемпионата мира Россия - Финляндия пройдет 25 мая

БРАТИСЛАВА, 24 мая. /ТАСС/. Сборная Финляндии для победы над командой России в полуфинальном матче чемпионата мира по хоккею нужно сыграть, как в четвертьфинальной встрече со шведами (5:4 в овертайме). Такое мнение журналистам высказал нападающий финской сборной Каапо Какко.

Встреча между сборными России и Финляндии состоится в субботу в Братиславе, начало - 16:15 мск.

"У сборной России очень хорошая команда, много классных игроков, отмечу Кучерова. Но если мы будем играть, как со шведами, то победим", - отметил Какко.

18-летний Какко занимает первое место в финальном рейтинге центрального скаутского бюро Национальной хоккейной лиги (НХЛ) среди европейских полевых игроков. В первых двух матчах на чемпионате мира он забросил пять шайб, после чего отличился один раз.
"Я не знаю, почему перестал забрасывать, у меня много моментов в каждой игре. Думаю, что голы придут. Я не думаю о том, как играют Капризов или Джек Хьюз и концентрируюсь только на своей игре", - подчеркнул Какко.

В другом полуфинале в субботу встретятся сборные Чехии и Канады. Финал и матч за третье место состоится в воскресенье.

Теги
Чемпионат мира по хоккею-2019
Футбол в России
"Чайка" завоевала право участвовать в Олимп - ФНЛ в сезоне-2019/20
За тур до окончания чемпионата клуб из Ростовской области стал недосягаем до соперников
Читать полностью