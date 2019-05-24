Вопрос смены спортивного гражданства волейболистом Камехо рассмотрят в декабре

НОВОГОРСК /Московская область/, 24 мая. /ТАСС/. Международная федерация волейбола (FIVB) рассмотрит вопрос смены спортивного гражданства у волейболиста Ореоля Камехо в декабре. Об этом ТАСС в пятницу сообщил президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко.

"FIVB приняла документы [о просьбе сокращения специального карантина для Камехо]. Его вопрос будет рассмотрен на следующем заседании в декабре", - сказал Шевченко.

Ранее 32-летний кубинец Камехо, выступающий на позиции доигровщика за петербургский "Зенит", получил российское гражданство. Согласно правилам FIVB, в течение двух лет с момента получения гражданства игрок должен находиться на карантине до смены спортивного гражданства.

Главный тренер сборной России Туомас Саммельвуо отметил, что следит за ситуацией со сменомигроком гражданства.

"Мы следим за ситуацией с Камехо", - сказал Саммельвуо.

Ореоль Камехо до перехода в "Зенит" в разные годы играл в Бразилии, Южной Корее и Катаре, а также в России за новосибирский "Локомотив" (2013-2015). Со сборной Кубы он становился бронзовым призером чемпионата Северной и Центральной Америки (2007), Панамериканских игр (2007) и Кубка Америки (2005, 2007), а также обладателем Кубка Америки (2008). На клубном уровне он стал серебряным призером чемпионата Бразилии (2012), чемпионата России (2013/14, 2017/18), чемпионата мира среди клубных команд (2013), финалистом Кубка России (2014).