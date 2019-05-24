Анттила: финским хоккеистам нужно аккуратно защищаться в полуфинале ЧМ со сборной России

БРАТИСЛАВА, 24 мая. /ТАСС/. Хоккеисты сборной Финляндии должны аккуратно сыграть в обороне в полуфинале чемпионата мира с российской командой, чтобы добиться победы. Такое мнение в пятницу журналистам высказал нападающий финской сборной Марко Анттила.

Встреча между сборными России и Финляндии состоится в субботу в Братиславе, начало - 16:15 мск.

"В составе сборной России очень много хороших игроков, не могу выделить одного. Нам надо аккуратно играть в обороне и пропустить как можно меньше голов. Конечно, сборная России - фаворит, она выиграла все матчи, нам нужно сыграть рузумно, особенно в начале игры. Надо защищаться всей командой и показать свою лучшую игру, мы очень уверены в себе после вчерашней победы", - отметил Анттила.

В четвертьфинальном матче со сборной Швеции Анттила забросил свою первую шайбу на турнире. Его гол помог финнам перевести игру в овертайм.

"У меня было много моментов до вчерашней игры, надеюсь, гол добавит мне уверенности и я забью завтра. Я постараюсь сыграть в своем силовом стиле, буду действовать перед воротами, мешать вратарю", - сказал Анттила.

В другом полуфинале в субботу встретятся сборные Чехии и Канады. Финал и матч за третье место состоится в воскресенье.