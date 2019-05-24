Ялонен: россиянам будет тяжело в матче ЧМ с финнами из-за психологического давления

"Конечно, это будет не дружеская игра, а тяжелый матч. Сборная России является фаворитом, и если она проиграет, то не будет чувствовать себя хорошо дома, - сказал Ялонен. - Мы тоже хотим выиграть золото, но на игроков сборной России больше давления. Я знаю русский менталитет, и интересно посмотреть, как команда будет справляться".

БРАТИСЛАВА, 24 мая. /ТАСС/. Хоккеистам сборной России в полуфинальном матче с финнами будет тяжело из-за психологического давления, которое оказывается на них. Такое мнение журналистам высказал главный тренер сборной Финляндии Юкка Ялонен.

Ялонен был главным тренером СКА с 2012 по 2014 годы. "Для меня не имеет значения, что я работал в СКА. Я знаю ряд игроков из СКА, но не знаю так хорошо тренера [Илью] Воробьева (нынешний главный тренер СКА и главный тренер сборной России, - прим. ТАСС). Мы тренируем разные команды, он знает, как мы играем, мы - как они", - сказал он.

В составе сборной Финляндии на нынешнем чемпионате мира всего два игрока из Национальной хоккейной лиги (НХЛ). "Не имеет значения, кто играет у меня - из НХЛ или Континентальной хоккейной лиги, поскольку я тренирую в одном стиле. Конечно, хотелось бы иметь в составе, к примеру, [Александра] Баркова, но "Флорида" запретила ему играть, и мы тут ничего не можем сделать", - подчеркнул специалист.

Тренер считает, что финский форвард Каало Какко станет угрозой для хоккеистов сборной России.

18-летний Какко в первых двух матчах забросил пять шайб, всего на его счету семь очков (6 шайб + 1 голевая передача) в восьми матчах на турнире.

"Каапо играет очень здорово. Вчера он доминировал над шведскими защитниками из Национальной хоккейной лиги, отлично распоряжался шайбой, создавал немало шансов. Да, он не забил, но забил кто-то другой, не очень важно сейчас, кто забивает. Если мы выиграем завтра, то будет не столь важно, забил ли он или нет. Но он будет угрозой для российских защитников завтра", - сказал Ялонен.

Какко занимает первое место в рейтинге скаутского бюро среди игроков, выступающих в Европе, перед драфтом Национальной хоккейной лиги.