Астахов: "Химки" должны были вести уже 2-0 в серии с УНИКСом в Единой лиге ВТБ

КАЗАНЬ, 24 мая. /ТАСС/. Баскетболисты "Химок" одержали заслуженную победу во втором матче полуфинальной серии против казанского УНИКСа, но должны были побеждать и в первой встрече. Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор подмосковного клуба Павел Астахов.

Баскетболисты подмосковных "Химок" победили казанский УНИКС со счетом 103:98 во втором матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ. Встреча прошла в Казани. Счет в серии до трех побед стал равным 1-1.

"Команда сделала выводы после неудачной первой игры и добилась победы. Возвращаться с выезда домой, имея победу, конечно, хорошо, но я считаю, что должны были вести 2-0. В первом матче сами отдали победу, плюс, вызывает вопросы количество фолов", - сказал Астахов.

"В любом случае, мы довольны победой - серия только началась", - добавил Астахов.

Следующий матч команды проведут 27 мая в Химках.