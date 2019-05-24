СМИ: бывший главный тренер "Зенита" Виллаш-Боаш может возглавить "Марсель"

ТАСС, 24 мая. Бывший главный тренер петербургского футбольного клуба "Зенит" португалец Андре Виллаш-Боаш близок к назначению на пост наставника французского "Марселя". Об этом в пятницу сообщила "Газета.Ru" со ссылкой на британское издание The Telegraph.

22 мая Руди Гарсия, занимавший пост главного тренера "Марселя", объявил о своем уходе с должности после того, как команда лишилась шансов пробиться в еврокубки. По информации источника, 41-летний Виллаш-Боаш провел переговоры с руководством французского клуба,

Виллаш-Боаш тренировал "Зенит" с 2014 по 2016 год, пол его руководством клуб из Петербурга стал чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка России. Помимо этого, Виллаш-Боаш тренировал португальский "Порту", с которым специалист выигрывал чемпионат страны, Кубок и Суперкубок Португалии, а также Лигу Европы. Кроме того, он тренировал английские "Челси" и "Тоттенхэм" и португальскую "Академику", Виллаш-Боаш является самым молодым тренером, который выигрывал европейский трофей (33 года 213 дней). Последним местом работы португальского специалиста был китайский "Шанхай СИПГ", который он покинул 30 ноября 2017 года.

За тур до окончания чемпионата Франции "Марсель" занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 58 очков после 37 матчей.