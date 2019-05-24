Корстин: полуфинальная серия Единой лиги ВТБ между УНИКСом и "Химками" сравнима с НБА

КАЗАНЬ, 24 мая. /ТАСС/. Полуфинальная серия Единой лиги ВТБ между УНИКСом и "Химками" непредсказуема и по зрелищности сравнима с играми Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Такое мнение ТАСС высказала генеральный директор турнира Илона Корстин.

Баскетболисты подмосковных "Химок" победили казанский УНИКС со счетом 103:98 во втором матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ. Встреча прошла в Казани. Счет в серии до трех побед стал равным 1-1.

"В сегодняшней игре в Казани был баскетбол очень высокого уровня. Встретились две команды примерно равного уровня, статистика и у "Химок", и у УНИКСа примерно одинаковая, игроки показали высокую эффективность, а процент дальних и средних бросков - просто высочайший, - сказала Корстин. - Была зрелищная игра. В зале были эмоции, и интрига держалась конца, серия - очень интересная".

По мнению Корстин, в следующих матчах серии на первое место выйдет восстановление игроков и тренерские задумки: "Сейчас важно будет, как восстановятся игроки, соперники изучили друг друга прекрасно и на первый план выходит роль тренера. Что нового сможет предложить тот и другой тренер? От этого зависит исход серии", - добавила Корстин.

"Я лично получила огромное удовольствие от матча в Казани. Интереснее, чем последние матчи НБА, что я смотрела. Результативность потрясающая, реализация дальних бросков! У УНИКСа 61 процент реализации трехочковых - так порой штрафные бросают", - заключила генеральный директор Единой лиги ВТБ.