"Лос-Анджелес Гэлакси" без Ибрагимовича прервал четырехматчевую серию поражений

ТАСС, 25 мая. Клуб Главной футбольной лиги (MLS) "Лос-Анджелес Гэлакси" со счетом 1:0 обыграл "Орландо", прервав четырехматчевую серию без побед в чемпионате. Команда проводила вторую встречу подряд без капитана Златана Ибрагимовича, который отбывает дисквалификацию.

Единственный мяч на 19-й минуте встречи забил мексиканский полузащитник Джонатан дос Сантос. "Орландо" на 32-й минуте получил право на одиннадцатиметровый удар. Однако португальский полузащитник Нани, известный по выступлению за "Манчестер Юнайтед", не реализовал пенальти.

Ибрагимович был дисквалифицирован на два матча после инцидента в игре между "Лос-Анджелес Гэлакси" и "Нью-Йорком" (0:2). На 86-й минуте встречи мяч после удара форварда попал в перекладину и вышел за пределы поля. После этого Ибрагимович развернулся и схватил голкипера гостей Шона Джонсона за горло, затем оба игрока упали на газон. Вратарь "Нью-Йорка" некоторое время лежал на поле, закрыв лицо руками.

"Лос-Анджелес Гэлакси" занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 25 очков после 14 матчей. Следующую встречу клуб проведет против "Спортинга" (Канзас-Сити).

В текущем сезоне MLS Ибрагимович сыграл в 10 матчах. На счету нападающего девять голов и две результативные передачи.