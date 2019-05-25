СМИ: клуб "Пари Сен-Жермен" на следующей неделе обсудит с Буффоном продление контракта

ТАСС, 25 мая. Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" проведет переговоры по поводу продления контракта с итальянским голкипером Джанлуиджи Буффоном в течение следующей недели. Об этом сообщает портал "Газета.Ru" со ссылкой на радиостанцию RMC Sport.

Буффон перешел в ПСЖ летом 2018 года, подписав контракт по схеме "1+1". В прошедшем сезоне 41-летний голкипер провел 24 матча за клуб и пропустил 22 мяча. Команда планирует активировать опцию продления контракта.

Ранее сам Буффон сообщил, что ПСЖ хочет продлить с ним соглашение. Однако сам голкипер сомневается в правильности таких действий.

Буффон является четырехкратным победителем Кубка Италии и девятикратным чемпионом страны в составе "Ювентуса". Также голкипер итальянской сборной стал чемпионом мира в 2006 году. Выступая за ПСЖ, Буффон выиграл Суперкубок и чемпионат Франции.