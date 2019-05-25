Месси в шестой раз в карьере стал обладателем "Золотой бутсы"

ТАСС, 25 мая. Аргентинский нападающий футбольного клуба "Барселона" Лионель Месси выиграл приз лучшему бомбардиру европейских чемпионатов сезона-2018/19 - "Золотую бутсу". Об этом в субботу сообщила пресс-служба испанской команды.

Месси стал обладателем награды в третий раз подряд . 31-летний аргентинец забил 36 голов в чемпионате Испании и набрал 72 очка.

Для определения обладателя "Золотой бутсы" необходимо количество забитых футболистом мячей умножить на соответствующий коэффициент чемпионата. Гол, забитый в пяти самых сильных чемпионатах согласно рейтингу Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), оценивается в два очка, с шестого по 21-е - 1,5 очка, остальные - 1 очко.

Вторым стал 20-летний нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе, в активе которого 33 гола (66 очков) в чемпионате Франции. Третье место занял 36-летний форвард "Сампдории" Фабио Квальярелла, отличившийся 26 голами (52 очка) в итальянском первенстве.

"Золотая бутса" стала шестой в карьере аргентинца, ранее он получал награду в 2010, 2012, 2013, 2017 и 2018 годах.

Месси выступает за "Барселону" с 2004 года. За это время он десять раз становился чемпионом Испании, шесть раз обладателем Кубка Испании и четыре раза победителем Лиги чемпионов. Восемь раз он выигрывал Суперкубок Испании, трижды становился победителем клубного чемпионата мира. В составе сборной Аргентины Месси выиграл золотую медаль Олимпийских Игр в Пекине 2008 года и серебро чемпионата мира - 2014 в Бразилии.