Биатлонист Цветков награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени

КУБИНКА /Московская область/, 25 мая. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Обладатель золотой медали чемпионата мира 2017 года в мужской эстафетной гонке биатлонист Максим Цветков награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Церемония вручения награды состоялась в рамках присяги новобранцев спортивных рот ЦСКА в парке "Патриот".

Военную присягу в подмосковном военно-патриотическом парке "Патриот" в последнюю субботу мая приняли 158 новобранцев из спортивных рот ЦСКА, расположенных в Москве, Санкт-Петербурге и Самаре,

Награду Цветкову вручил статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ генерал армии Николай Панков, который пожелал 27-летнему спортсмену дальнейших успехов в карьере.

Цветков на этапах Кубка мира пять раз становился обладателем золотых наград в эстафетных гонках, в его активе есть также победа в масс-старте на этапе Кубка мира - 2017/18 в Тюмени. В минувшем сезоне спортсмен выступал на этапах Кубка мира в немецких Рупольдинге и Оберхофе. Наивысший результат - золото в эстафетной гонке в Оберхофе. В трех личных гонках Цветков не поднимался выше 24-го места и по итогам сезона не был включен в состав основной сборной России.