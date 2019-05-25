IIHF планирует решить вопрос участия игроков НХЛ в ОИ-2022 до сентября следующего года

БРАТИСЛАВА, 25 мая. /ТАСС/. Руководство Международной федерации хоккея (IIHF) намерено до сентября 2020 года определиться с вопросом участия игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Об этом на заседании конгресса IIHF в субботу сообщил президент организации Рене Фазель.

На последних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане хоккеисты НХЛ не участвовали, так как лига не захотела приостанавливать сезон. Игроки НХЛ выступали на Олимпиадах в 1998, 2002, 2006, 2010 и 2014 годах.

"В сентябре 2020 года мы должны знать, будут ли участвовать игроки НХЛ в Олимпийских играх. Если в лиге не дадут ответ, то мы идем в Международный олимпийский комитет и спрашиваем, будет ли МОК платить технические расходы [для участия игроков НХЛ]. Если игроков из НХЛ не будет, то доходы от МОК [за проведение хоккейного турнира] составят $10-12 млн долларов. При этом Международная федерация санного спорта будет иметь доходы в $20 млн", - сказал Фазель.

Действующее коллективное соглашение между профсоюзом игроков и НХЛ истекает после сезона-2021/22, НХЛ может выйти из него 1 сентября 2019 года, а профсоюз - 15 сентября того же года. В этом случае в 2020 году начнется локаут, который может повлиять на решение по участию игроков НХЛ на Олимпиаде.