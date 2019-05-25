Александр Медведев: РПЛ нужен лимит на легионеров, при котором не будет "пассажиров"

МОСКВА, 25 мая. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. При определении формата лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ) нужно создать условия, при которых среди российских и зарубежных игроков не будет "пассажиров". Такое мнение ТАСС высказал президент петербургского "Зенита" Александр Медведев.

На данный момент в чемпионате России действует лимит "6+5", по которому одновременно на поле могут находиться не больше шести иностранных игроков. Схема "8+17", которая рассматривается в качестве альтернативы, предусматривает не более восьми иностранных игроков в заявке клуба. Заседание исполнительного комитета Российского футбольного союза (РФС) прошло в четверг в Москве. По его итогам стало известно, что вопрос о новом формате лимита легионеров в РПЛ отложен для дополнительных консультаций.

"Идет обсуждение, появляются новые аргументы. Не случайно в этом вопросе взята пауза, - сказал Медведев. - Мне кажется, что при его решении надо создать конкурентную среду и для россиян, и для легионеров. Чтобы у нас не было, как говорится, "пассажиров" ни среди одних, ни среди других, чтобы наша молодежь прогрессировала".

"С другой стороны, надо не поставить под удар наши клубы, которые выступают в еврокубках, где уровень футбола объективно выше. Это очень непростой вопрос", - добавил он.