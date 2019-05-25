Совет IIHF рекомендовал конгрессу вылет одной сборной из элитного дивизиона на ЧМ-2020

БРАТИСЛАВА, 25 мая. /ТАСС/. Совет Международной федерации хоккея (IIHF) рекомендовал конгрессу организации утвердить правило, по которому по итогам чемпионата мира 2020 года из элитного дивизиона выбывала бы одна команда. Об этом в ходе конгресса IIHF в субботу рассказал секретарь комитета спортсменов IIHF Кристиан Хофштеттер.

Чемпионат мира 2020 года пройдет в Швейцарии, чемпионат мира 2021 года состоится в Риге и Минске. По нынешним правилам из элитного дивизиона по итогам предварительного этапа выбывают аутсайдеры групп А и В, а в топ-дивизион входят две лучшие команды по итогам турнира группы А первого дивизиона. Команды, представляющие страны - организаторы чемпионата, не могут вылететь из элитного дивизиона за год до турнира, который они будут принимать.

"Если на будущий год Латвия и Белоруссия занимают восьмые места в группах, то мы должны защитить обе команды от вылета. Поэтому совет рекомендует, чтобы одна команда из первого дивизиона поднялась, а одна команда опустилась. В этом случае вылетает одна из команд, которая займет седьмое место в своей группе. Мы посмотрим рейтинг этих команд, и та, что хуже, покинет высший дивизион", - сказал Хофштеттер.

По итогам чемпионата мира 2019 года элитный дивизион покинули сборные Франции и Австрии. Их место займут команды Белоруссии и Казахстана.