Александр Медведев: вопрос о расширении РПЛ нуждается в дополнительной проработке

МОСКВА, 25 мая. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Президент петербургского футбольного клуба "Зенит" Александр Медведев считает, что к вопросу о возможном увеличении числа участников Российской премьер-лиги (РПЛ) с 16 до 18 команд нужно подойти тщательно, изучив все аспекты. Об этом он сказал ТАСС.

На заседании исполкома Российского футбольного союза (РФС), который состоялся 23 мая, обсуждался вопрос об увеличении числа участников Российской премьер-лиги до 18 команд. На данный момент в высшем дивизионе выступает 16 клубов, это количество остается неизменным с 1998 года.

"Эта тема звучала на исполкоме, но она нуждается в дополнительной проработке, - сказал Медведев. - Увеличение числа матчей в нашей лиге - хорошая идея. Если мы посмотрим на европейские клубы и на то, сколько мы играем, даже команды, которые выступают в еврокубках, то число матчей на десяток меньше".

"С другой стороны нельзя не учитывать климатический фактор. У нас, к сожалению, всего один стадион с крышей - "Газпром-Арена", позволяющий в комфортных условиях играть и в декабре, и в феврале - при любых погодных условиях. Пока мы сталкивались с тем, что календарь был таков - приходилось играть в мало подходящих для футбола условиях: при очень низких температурах, на травмаопасных полях. От такого футбола никто не может получить удовольствие - ни зрители, ни игроки, и телевизионная картинка далека от идеальной", - добавил он.

Президент "Зенита" подчеркнул, что этот вопрос нуждается во внимательном изучении. "Если бы удалось оптимизировать календарь и не играть в зимний футбол, а максимально использовать те погодные условия, которые у нас есть… Мы пока размышляем, потому что есть и положительные, и отрицательные факторы", - резюмировал Медведев.