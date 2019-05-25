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Футбол в России

Александр Медведев: вопрос о расширении РПЛ нуждается в дополнительной проработке

На заседании исполкома Российского футбольного союза обсуждался вопрос об увеличении числа участников премьер-лиги до 18 команд

МОСКВА, 25 мая. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Президент петербургского футбольного клуба "Зенит" Александр Медведев считает, что к вопросу о возможном увеличении числа участников Российской премьер-лиги (РПЛ) с 16 до 18 команд нужно подойти тщательно, изучив все аспекты. Об этом он сказал ТАСС.

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На заседании исполкома Российского футбольного союза (РФС), который состоялся 23 мая, обсуждался вопрос об увеличении числа участников Российской премьер-лиги до 18 команд. На данный момент в высшем дивизионе выступает 16 клубов, это количество остается неизменным с 1998 года.

"Эта тема звучала на исполкоме, но она нуждается в дополнительной проработке, - сказал Медведев. - Увеличение числа матчей в нашей лиге - хорошая идея. Если мы посмотрим на европейские клубы и на то, сколько мы играем, даже команды, которые выступают в еврокубках, то число матчей на десяток меньше".

"С другой стороны нельзя не учитывать климатический фактор. У нас, к сожалению, всего один стадион с крышей - "Газпром-Арена", позволяющий в комфортных условиях играть и в декабре, и в феврале - при любых погодных условиях. Пока мы сталкивались с тем, что календарь был таков - приходилось играть в мало подходящих для футбола условиях: при очень низких температурах, на травмаопасных полях. От такого футбола никто не может получить удовольствие - ни зрители, ни игроки, и телевизионная картинка далека от идеальной", - добавил он.

Президент "Зенита" подчеркнул, что этот вопрос нуждается во внимательном изучении. "Если бы удалось оптимизировать календарь и не играть в зимний футбол, а максимально использовать те погодные условия, которые у нас есть… Мы пока размышляем, потому что есть и положительные, и отрицательные факторы", - резюмировал Медведев.

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Российский футболМедведев, Александр Иванович
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