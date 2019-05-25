СМИ: "Челси" запросил €148 млн у "Реала" за Азара

ТАСС, 25 мая. Руководство английского футбольного клуба "Челси" запросило у испанского "Реала" около €148 млн за переход бельгийца Эдена Азара. Об этом сообщила "Газета.Ru" со ссылкой на телеканал Sky Sports.

Азар перешел в "Челси" в 2012 году из французского "Лилля" за €35 млн. Контракт с бельгийцем рассчитан до 1 июля 2020 года.

По информации телеканала, мадридский клуб готов приобрести 28-летнего футболиста за сумму не более €100 млн. Отмечается, что директор "Челси" Марина Грановская ведет переговоры с Азаром относительно продления контракта.

Портала Transfermarkt оценивает Азара в €150 млн. В нынешнем сезоне он провел 51 матч во всех турнирах за "Челси", в которых забил 19 голов и отметился 16 передачами. В составе лондонского клуба бельгиец стал двукратным чемпионом Англии, победителем Лиги Европы, Кубка Англии и Кубка английской лиги.