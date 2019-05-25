Сборная Канады по хоккею приехала на ЧМ только за золотыми медалями - Кутюрье

БРАТИСЛАВА, 25 мая. /ТАСС/. Единственной целью канадских хоккеистов на чемпионате мира является завоевание золотых медалей. Об этом журналистам в субботу заявил нападающий канадской сборной Шон Кутюрье.

В четвертьфинале сборная Канады победила швейцарцев со счетом 3:2 в овертайме. Канадские хоккеисты перевели игру в овертайм за 0,4 секунды до окончания основного времени. В полуфинале канадцы сыграют с чехами, встреча состоится в субботу.

"У нас нет другой задачи, кроме как занять первое место. Несмотря на то, что наша команда молодая, мы приехали только за золотыми медалями чемпионата мира, это почетно. Мы очень здорово играем в большинстве и способны выигрывать за счет этого компонента. Нам надо продолжать придерживаться того курса, который мы взяли", - отметил Кутюрье.

"Нас ждет очень сложный матч в полуфинале. У сборной Чехии очень талантливые и быстрые игроки, они забросили много шайб на этом турнире. Нам надо проводить больше времени в атаке. Думаю, что все решит игра в неравных составах, в прошлом матче мы дважды пропустили в меньшинстве, и были большие проблемы", - добавил хоккеист.

Кутюрье выступает в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за "Филадельфию" вместе с хоккеистами сборной Чехии Якубом Ворачеком и Радко Гудасом. "Сегодня мы не будем друзьями с Якубом и Радко. Радко всегда играет жестко против любого соперника, он не смотрит, кто на льду, против него сложно играть", - подчеркнул Кутюрье.

В другом полуфинале встретятся сборные России и Финляндии. Финал чемпионата мира состоится в воскресенье.