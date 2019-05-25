{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Европейские игры-2019

Гимнастка Арина Аверина выступит на Европейских играх в Минске в личном турнире

В групповых упражнений выступят Анжелика Стубайло, Евгения Леванова, Мария Толкачева, Анастасия Максимова, Анастасия Шишмакова
Арина Аверина Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Арина Аверина
© Сергей Савостьянов/ТАСС

ТАСС, 25 мая. Арина Аверина вошла в заявку сборной России по художественной гимнастике на II Европейские игры в Минске. Об этом сообщила пресс-служба Европейского гимнастического союза.

Окончательный список участников спортивные федерации должны были подать в Олимпийский комитет России (ОКР) до 20 мая.

В личном турнире страну представит Арина Аверина. В групповых упражнений выступят Анжелика Стубайло, Евгения Леванова, Мария Толкачева, Анастасия Максимова, Анастасия Шишмакова.

На прошедшем чемпионате Европы Арина Аверина завоевала две индивидуальные золотые медали в упражнениях с мячом и булавами, а также золото в командных соревнованиях. Арина Аверина является семикратной чемпионкой Европы, трехкратной чемпионкой мира. Также на ее счету две серебряные и три бронзовые награды мировых первенств.

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня.

Теги
Европейские игры-2019
Развитие хоккея в Азии - очень важный аспект работы IIHF, заявил Фазель
По мнению главы IIHF, важно, чтобы хоккей был сильно развит в Китае
Читать полностью