Гимнастка Арина Аверина выступит на Европейских играх в Минске в личном турнире

ТАСС, 25 мая. Арина Аверина вошла в заявку сборной России по художественной гимнастике на II Европейские игры в Минске. Об этом сообщила пресс-служба Европейского гимнастического союза.

Окончательный список участников спортивные федерации должны были подать в Олимпийский комитет России (ОКР) до 20 мая.

В личном турнире страну представит Арина Аверина. В групповых упражнений выступят Анжелика Стубайло, Евгения Леванова, Мария Толкачева, Анастасия Максимова, Анастасия Шишмакова.

На прошедшем чемпионате Европы Арина Аверина завоевала две индивидуальные золотые медали в упражнениях с мячом и булавами, а также золото в командных соревнованиях. Арина Аверина является семикратной чемпионкой Европы, трехкратной чемпионкой мира. Также на ее счету две серебряные и три бронзовые награды мировых первенств.

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня.