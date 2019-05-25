Фазель: МОК и IIHF будет трудно договориться об участии игроков НХЛ в ОИ в случае локаута

БРАТИСЛАВА, 25 мая. /ТАСС/. Международному олимпийскому комитету (МОК) и Международной федерации хоккея (IIHF) будет сложно договориться с Национальной хоккейной лигой в случае локаута в НХЛ об участии ее игроков на Олимпиаде 2022 года в Пекине. Такое мнение журналистам высказал президент IIHF, член МОК Рене Фазель.

Ранее Фазель во время конгресса IIHF в Братиславе рассказал, что организация намерена обсудить с НХЛ в сентябре следующего года участие хоккеистов лиги на Олимпиаде.

"Если в НХЛ случится локаут, то нам будет очень сложно сделать так, чтобы игроки участвовали в Олимпиаде. Если же нет, то будет проще. В сентябре мы будем знать больше", - сказал Фазель.

Действующее коллективное соглашение между профсоюзом игроков и лигой истекает после сезона-2021/22, НХЛ может выйти из него 1 сентября 2019 года, а профсоюз - 15 сентября того же года. В этом случае в 2020 году начнется локаут, который может повлиять на решение по участию игроков НХЛ на Олимпиаде.