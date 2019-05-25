Фазель: нынешний формат чемпионата мира по хоккею сложно поменять

БРАТИСЛАВА, 25 мая. /ТАСС/. Действующий формат проведения чемпионата мира по хоккею тяжело изменить. Об этом в субботу на пресс-конференции рассказал президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель.

В чемпионате мира по хоккею принимает участие 16 команд. Ряд игроков и хоккейных специалистов считают, что количество команд необходимо сократить, так как у фаворитов и аутсайдеров слишком сильная разница в классе.

"Формат с 16 командами достаточно сложно поменять, на этом чемпионате мира было много крупных счетов, - сказал Фазель. - Но мы ничего не можем сделать, потому что сборные Великобритании и Италии понимали, что могут выиграть только одну игру и к ней готовились. В следующем году будут сборные Казахстана и Белоруссии, я думаю, что ситуация будет другой".

"Я видел, как играла сборная Казахстана в Нур-Султане, она выглядела как очень сильная и способная команда. У белорусов тоже есть хорошие игроки, представляющие КХЛ. Думаю, обе команды будут конкурентоспособными", - добавил Фазель.

Чемпионат мира по хоккею 2019 года завершится 26 мая.