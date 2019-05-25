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Чемпионат мира по хоккею-2019

Стал известен состав сборной России по хоккею на матч полуфинала ЧМ с финнами

Встреча пройдет в субботу в Братиславе

БРАТИСЛАВА, 25 мая. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной России по хоккею определил состав команды на матч полуфинала чемпионата мира против команды Финляндии. Об этом в субботу сообщила пресс-служба Федерации хоккея России.

13-м нападающим заявлен Александр Барабанов. Место в воротах займет Андрей Василевский.

Состав выглядит следующим образом: вратари - Василевский, Александр Георгиев; Михаил Сергачев - Никита Нестеров, Михаил Григоренко - Евгений Малкин - Евгений Дадонов; Дмитрий Орлов - Никита Зайцев, Александр Овечкин - Евгений Кузнецов - Кирилл Капризов; Динар Хафизуллин - Владислав Гавриков, Никита Гусев - Артем Анисимов - Никита Кучеров; Никита Задоров, Илья Ковальчук - Сергей Андронов - Иван Телегин, Барабанов.

Матч Россия - Финляндия пройдет в Братиславе в субботу, начало - 16:15 мск.

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