Керлингистка Езех пока не планирует завершать карьеру

ДУДИНКА /Красноярский край/, 25 мая. /ТАСС/. Российская керлингистка Кира Езех на данный момент не планирует завершать карьеру. Об этом она заявила ТАСС.

Команда Анны Сидоровой, в которой выступает 35-летняя Езех, вышла в полуфинал турнира Arctic Cup - 2019, который проходит в красноярской Дудинке.

"Мысли о завершении карьеры приходят, но если есть возможности и силы, то надо пробовать дальше. Конечно, думала попробовать себя тренером, рассматриваю и эту возможность, но пока что не вплотную этим занималась, - сказала Езех. - Я себя прекрасно вижу во многих других позициях, даже в других сферах, меня очень многое интересует".

"Сезон провели достаточно успешно - если смотреть по турнирам, то у нас достаточно высокие результаты. Но мы проиграли два отбора и есть над чем работать, но стоит сделать исключение, потому что у нас поменялось два человека в команде и это достаточно много. На других турнирах это срабатывало, на отборах не получилось - это лишь вопрос работы. Изменения в команде в следующем сезоне могут произойти - все возможно, никто никому место не пригрел", - заключила керлингистка.

Езех является четырехкратной участницей Олимпийских игр, серебряным и трехкратным бронзовым призером чемпионатов мира, трехкратной чемпионкой Европы.

"Норникель" является генеральным партнером Arctic Cup - 2019. Соревнования в Дудинке завершатся 26 мая.