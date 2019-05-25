IIHF видит много позитива в организации чемпионатов мира в России

БРАТИСЛАВА, 25 мая. /ТАСС/. Международная федерация хоккея (IIHF) видит много позитивных моментов в проведении мировых первенств в России. Об этом журналистам рассказал президент IIHF Рене Фазель в субботу.

В пятницу ежегодный конгресс Международной федерации хоккея (IIHF) утвердил решение о том, что чемпионат мира 2023 года пройдет в России. Игры мирового первенства состоятся в Санкт-Петербурге.

"Санкт-Петербург - хоккейный город, с традициями, там базируется отличная команда (СКА - прим. ТАСС), это невероятный город. Логично, что Федерация хоккея Россия предложила именно Санкт-Петербург. Очень много позитива в проведении чемпионатов мира в России. Поверьте в Россию, она все организует", - отметил Фазель.

Чемпионаты мира по хоккею трижды проходили в России. В 2000 году турнир состоялся в Санкт-Петербурге, в 2007-м в Москве и Мытищах, в 2016-м - в Москве и Санкт-Петербурге.