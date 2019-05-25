Умер олимпийский чемпион по академической гребле Олег Голованов

ТАСС, 25 мая. Олимпийский чемпион 1960 года по академической гребле Олег Голованов умер в возрасте 84 лет. Об этом сообщает пресс-служба Федерации гребного спорта России (ФГСР).

"Человек широкой души, искренне преданный спорту, он навсегда останется примером для подрастающего поколения. Мы навсегда запомним его неуемную жизненную энергию, жизнерадостность, высокие душевные и этические качества. Светлая память об Олеге Сергеевиче сохранится в наших сердцах навсегда", - говорится в сообщении.

Голованов на Олимпиаде-1960 в Риме выиграл золото в двойке. Также на его счету серебро чемпионата мира и Европы.