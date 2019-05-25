Гендиректор ФК "Локомотив" считает, что лимит на легионеров нужно полностью отменить

На данный момент в чемпионате России действует лимит "6+5", по которому одновременно на поле могут находиться не больше шести иностранных игроков. Схема "8+17", которая рассматривается в качестве альтернативы, предусматривает не более восьми иностранных игроков в заявке клуба. На заседании исполнительного комитета Российского футбольного союза (РФС) в четверг было принято решение отложить этот вопрос для дополнительных консультаций.

"Это нормальная рабочая история, но нам важно знать заранее, по каким правилам будем играть, - сказал Кикнадзе. - Это важно для того, чтобы не оказаться в ситуации, когда мы выстроили свою трансферную политику одним образом, а уже после заключения договоров произошли изменения в правилах, и мы должны либо расторгать контракты, либо держать людей в штате, не имея возможности использовать их на поле. Я считаю, что лучше всего было бы отменить весь лимит".