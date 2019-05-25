{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Гендиректор ФК "Локомотив" считает, что лимит на легионеров нужно полностью отменить

На заседании исполнительного комитета РФС было принято решение отложить этот вопрос для дополнительных консультаций
Генеральный директор московского клуба "Локомотив" Василий Кикнадзе Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Генеральный директор московского клуба "Локомотив" Василий Кикнадзе
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 25 мая. /Корр. ТАСС Екатерина Пошвина/. Лимит на легионеров в чемпионате России по футболу следует полностью отменить. Такое мнение ТАСС выразил генеральный директор московского клуба "Локомотив" Василий Кикнадзе.

На эту тему
Исполком РФС отложил вопрос о лимите на легионеров и обсудил возможность расширения РПЛ

На данный момент в чемпионате России действует лимит "6+5", по которому одновременно на поле могут находиться не больше шести иностранных игроков. Схема "8+17", которая рассматривается в качестве альтернативы, предусматривает не более восьми иностранных игроков в заявке клуба. На заседании исполнительного комитета Российского футбольного союза (РФС) в четверг было принято решение отложить этот вопрос для дополнительных консультаций.

"Это нормальная рабочая история, но нам важно знать заранее, по каким правилам будем играть, - сказал Кикнадзе. - Это важно для того, чтобы не оказаться в ситуации, когда мы выстроили свою трансферную политику одним образом, а уже после заключения договоров произошли изменения в правилах, и мы должны либо расторгать контракты, либо держать людей в штате, не имея возможности использовать их на поле. Я считаю, что лучше всего было бы отменить весь лимит".

Теги
Российский футбол
Умер олимпийский чемпион по академической гребле Олег Голованов
Бывший спортсмен скончался на 85-м году жизни
Читать полностью