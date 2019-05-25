Кикнадзе: мало увеличить число участников РПЛ, нужны финансовые гарантии клубов

МОСКВА, 25 мая. /Корр. ТАСС Екатерина Пошвина/. Простое увеличение числа участников чемпионата России по футболу само по себе ничего не даст, потенциальные новички Российской премьер-лиги (РПЛ) должны предоставить финансовые гарантии. Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор московского "Локомотива" Василий Кикнадзе.

На заседании исполкома Российского футбольного союза (РФС), которое состоялось 23 мая, обсуждался вопрос об увеличении числа участников премьер-лиги до 18 команд. На данный момент в высшем дивизионе выступает 16 клубов, это количество остается неизменным с 1998 года.

"Я никак к этому (увеличению числа участников РПЛ - прим. ТАСС) не отношусь, - сказал Кикнадзе. - Мало просто увеличить чемпионат до 18 команд, нужно смотреть, как это будет происходить, какая будет инфраструктура, финансовые гарантии. Трагическая история этого года с "Анжи" показательна, они на зубах дотащили этот чемпионат, за что отдельное спасибо нужно сказать команде и тренеру, настоящим бойцам. Если бы не дотащили, были бы определенные решения в соответствии с регламентом, какие-то результаты пришлось бы отменить".

"Стабильность выступления в сезоне очень важна для всех, кто балансирует на грани сложного положения и всех, с кем они играют. Для того, чтобы не создавать дополнительных проблем, нужно все очень хорошо обдумать. Идея прозвучала, она понятна - увеличение числа матчей, но нужно думать, как ее реализовывать", - добавил гендиректор московского клуба.