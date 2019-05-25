"Нижний Новгород" сыграет в стыковых матчах за право выступать в Российской премьер-лиге

ТАСС, 25 мая. Футбольный клуб "Нижний Новгород" обыграл саранскую "Мордовию" со счетом 3:1 в домашнем матче заключительного тура Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

В составе победителей голами отметились Павел Голышев (12-я минута), Максим Палиенко (42) и Александр Салугин (55). У проигравших отличился Игорь Киреев (66).

"Нижний Новгород" по итогам турнира набрал 62 очка и занял четвертое место, которое дает возможность сыграть в стыковых матчах за право выступать в Российской премьер-лиге.