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Футбол в России

"Нижний Новгород" сыграет в стыковых матчах за право выступать в Российской премьер-лиге

В матче последнего тура Олимп - ФНЛ нижегородский клуб победил "Мордовию" со счетом 3:1

ТАСС, 25 мая. Футбольный клуб "Нижний Новгород" обыграл саранскую "Мордовию" со счетом 3:1 в домашнем матче заключительного тура Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

В составе победителей голами отметились Павел Голышев (12-я минута), Максим Палиенко (42) и Александр Салугин (55). У проигравших отличился Игорь Киреев (66).

"Нижний Новгород" по итогам турнира набрал 62 очка и занял четвертое место, которое дает возможность сыграть в стыковых матчах за право выступать в Российской премьер-лиге.

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