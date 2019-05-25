Чемпионат России по вольной борьбе 2019 года пройдет в Сочи

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Чемпионат России по вольной борьбе 2019 года пройдет с 4 по 8 июля в Сочи. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили.

Чемпионат России является отборочным турниром к предолимпийскому чемпионату мира в Нур-Султане.

"Чемпионат России пройдет в Сочи на арене "Айсберг", сегодня другие заявки уже не рассматриваются, - сообщил глава ФСБР. - Для проведения чемпионата в олимпийском Сочи есть все самое необходимое - спортивные сооружения, отлаженная логистика, огромный опыт проведения самых крупных международных стартов. Нынешний чемпионат России будет очень важен, он определит круг претендентов на участие в чемпионате мира в Нур-Султане, где наша команда будет бороться за путевки на Олимпиаду в Токио".

Чемпионат мира пройдет с 14 по 22 сентября.