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Олимпийская чемпионка по гандболу Вяхирева продолжит выступать за "Ростов-Дон"

Тренерский штаб команды будет сохранен
Анна Вяхирева Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Анна Вяхирева
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Олимпийские чемпионки Анна Вяхирева и Анна Сень продолжат выступать за гандбольный клуб "Ростов-Дон" в следующем сезоне. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба.

"Все игроки продолжат выступать за клуб в следующем сезоне. За исключением Сливинской, которая завершила карьеру. Также будет сохранен тренерский штаб", - сказал собеседник агентства.

"Ростов-Дон" в минувшем сезоне стал чемпионом России, завоевал Кубок и Суперкубок страны.

В финале Лиги чемпионов российский клуб проиграл венгерскому "Дьеру".

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