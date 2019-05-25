Олимпийская чемпионка по гандболу Вяхирева продолжит выступать за "Ростов-Дон"

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Олимпийские чемпионки Анна Вяхирева и Анна Сень продолжат выступать за гандбольный клуб "Ростов-Дон" в следующем сезоне. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба.

"Все игроки продолжат выступать за клуб в следующем сезоне. За исключением Сливинской, которая завершила карьеру. Также будет сохранен тренерский штаб", - сказал собеседник агентства.

"Ростов-Дон" в минувшем сезоне стал чемпионом России, завоевал Кубок и Суперкубок страны.

В финале Лиги чемпионов российский клуб проиграл венгерскому "Дьеру".