Мостовой: "Монако" с Головиным будет бороться за место в пятерке в новом сезоне

"Монако" занял 17-е место в турнирной таблице чемпионата Франции, обезопасив себя от вылета во второй по силе дивизион за тур до завершения турнира - 19 мая во встрече против "Амьена" (2:0) Головин отдал голевую передачу и забил второй мяч своей команды. В сезоне-2017/18 команда из одноименного княжества стала вице-чемпионом Франции, а годом ранее заняла первое место в национальном первенстве.

МОСКВА, 25 мая. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Избежавший вылета во второй по силе дивизион чемпионата Франции по футболу "Монако", в составе которого выступает полузащитник сборной России Александр Головин, в новом сезоне будет бороться за место в первой пятерке. Такое мнение ТАСС высказал бывший игрок сборной России Александр Мостовой, в разные годы выступавший за французские клубы "Кан" и "Страсбур".

"Трудно дать оценку отдельно Головину, все связано с командной игрой и результатами, - сказал Мостовой. - В начале было трудно, он сам об этом говорил. Многие говорили, что он попал не в ту команду, критиковали его. Я говорил: "Как не в ту? "Монако" в последние годы хорошо играет, но такие сезоны бывают".

Мостовой отметил, что второй сезон в новом для себя чемпионате всегда проводить легче, чем первый. "Он почувствовал уверенность, скинул груз нервотрепки, который тянулся из тура в тур - теперь можно спокойно подготовиться к сезону и играть с новыми силами и возможностями. Думаю, что стопроцентно, "Монако" будет претендовать на место в первой пятерке", - отметил бывший игрок.

"Считаю, хорошо, что они сохранили место [в высшем дивизионе], а Головин стал основным игроком. Это довольно нелегко в достаточно тяжелом чемпионате Франции. Думаю, он правильно и своевременно уехал. Главное, что он испытал на себе всю тяжесть европейского футбола", - добавил он.

Комментируя информацию о возможном уходе в другой клуб капитана "Монако" Радамеля Фалькао, Мостовой не стал предполагать, что Головин способен заменить колумбийского нападающего в качестве лидера команды. "Он способен стать одним из ключевых игроков в центральной зоне. На данный момент, по тому, что я вижу, Головин никому не уступает и не зря играет в основном составе", - добавил экс-футболист.