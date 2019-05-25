Гонщик "Мерседеса" Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Монако

ТАСС, 25 мая. Британский пилот команды "Формулы-1" "Мерседес" Льюис Хэмилтон показал лучшее время в квалификации шестого этапа чемпионата - Гран-при Монако.

Лучший круг Хэмилтон проехал за 1 минуту 10,166 секунды. Вторым стал его партнер по команде финн Валттери Боттас (отставание - 0,086 секунды), третье место занял голландский гонщик "Ред Булла" Макс Ферстаппен (+0,475).

Российский гонщик "Торо Россо" Даниил Квят с отставанием в 1,105 секунды занял восьмую позицию. Его напарник таец Александер Албон стал 10-м с отставанием в 1,487 секунды.

Гонка пройдет в воскресенье, начало - 17:10 мск.