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Формула-1

Гонщик "Мерседеса" Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Монако

Российский гонщик "Торо Россо" Даниил Квят показал восьмой результат
Болид Льюиса Хэмилтона EPA-EFE/VALDRIN XHEMAJ
Описание
Болид Льюиса Хэмилтона
© EPA-EFE/VALDRIN XHEMAJ

ТАСС, 25 мая. Британский пилот команды "Формулы-1" "Мерседес" Льюис Хэмилтон показал лучшее время в квалификации шестого этапа чемпионата - Гран-при Монако.

Лучший круг Хэмилтон проехал за 1 минуту 10,166 секунды. Вторым стал его партнер по команде финн Валттери Боттас (отставание - 0,086 секунды), третье место занял голландский гонщик "Ред Булла" Макс Ферстаппен (+0,475).

Российский гонщик "Торо Россо" Даниил Квят с отставанием в 1,105 секунды занял восьмую позицию. Его напарник таец Александер Албон стал 10-м с отставанием в 1,487 секунды.

Гонка пройдет в воскресенье, начало - 17:10 мск.

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