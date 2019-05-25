Первый матч на реконструированном стадионе ФК "Динамо" пройдет при аншлаге

МОСКВА, 25 мая. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Матч открытия реконструированного Центрального стадиона "Динамо" имени Льва Яшина, в котором в рамках 30-го тура чемпионата России по футболу московское "Динамо" сыграет с тульским "Арсеналом", пройдет при аншлаге. Об этом ТАСС сообщил глава пресс-службы бело-голубых Илья Кузенкин.
Вместимость стадиона в Петровском парке составляет 25 716 человек, до реконструкции, которая шла с 2008 по 2018 год, домашняя арена московского клуба вмещала 36 880 зрителей.
"Все билеты проданы. Мы ожидаем аншлаг", - сказал Кузенкин.
Планировалось, что первый матч на реконструированном стадионе "Динамо" проведет против "Спартака" 10 марта в рамках 19-го тура чемпионата страны, но из-за плохого состояния газона встреча прошла на "Арене-Химки". 1 апреля пресс-служба бело-голубых сообщила о начале смены газона. 16 мая комиссия по допуску футбольных полей с натуральным и искусственным покрытием для проведения матчей чемпионата России одобрила проведение матча на стадионе в Петровском парке.
Билеты на первый матч на реконструированной арене с 17 по 19 мая могли приобрести только владельцы сезонных абонементов. С 20 мая началась открытая продажа билетов. Их минимальная стоимость составляет 400 рублей, максимальная - 6000 рублей.
Матч 30-го тура чемпионата России "Динамо" - "Арсенал" пройдет 26 мая и начнется в 14:00 мск.