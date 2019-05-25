Первый матч на реконструированном стадионе ФК "Динамо" пройдет при аншлаге

МОСКВА, 25 мая. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Матч открытия реконструированного Центрального стадиона "Динамо" имени Льва Яшина, в котором в рамках 30-го тура чемпионата России по футболу московское "Динамо" сыграет с тульским "Арсеналом", пройдет при аншлаге. Об этом ТАСС сообщил глава пресс-службы бело-голубых Илья Кузенкин.

Вместимость стадиона в Петровском парке составляет 25 716 человек, до реконструкции, которая шла с 2008 по 2018 год, домашняя арена московского клуба вмещала 36 880 зрителей.