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Трефилов в июле вернется к работе с женской сборной России по гандболу

Специалист прошел обследование в больнице
Главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов EPA/CLAUS FISKER
Описание
Главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов
© EPA/CLAUS FISKER

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов вернется к работе с национальной командой в июле. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор гандбольного клуба "Кубань" Сергей Вальтер.

"Евгений Васильевич прошел обследование в больнице. Врачи не рекомендовали ему перелеты в течение двух месяцев. С середины июля по август Евгений Васильевич будет на сборах в Сочи с национальной командой", - сказал Вальтер.

Трефилову 63 года, 19 февраля он перенес операцию на сердце. 12 марта его выписали из больницы в Краснодаре. После этого он прошел курс реабилитации в санатории в Краснодарском крае.

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