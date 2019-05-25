Трефилов в июле вернется к работе с женской сборной России по гандболу

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов вернется к работе с национальной командой в июле. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор гандбольного клуба "Кубань" Сергей Вальтер.

"Евгений Васильевич прошел обследование в больнице. Врачи не рекомендовали ему перелеты в течение двух месяцев. С середины июля по август Евгений Васильевич будет на сборах в Сочи с национальной командой", - сказал Вальтер.

Трефилову 63 года, 19 февраля он перенес операцию на сердце. 12 марта его выписали из больницы в Краснодаре. После этого он прошел курс реабилитации в санатории в Краснодарском крае.