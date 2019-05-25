Сборная России проиграла команде Финляндии в полуфинале чемпионата мира по хоккею

БРАТИСЛАВА, 25 мая. /ТАСС/. Сборная России проиграла команде Финляндии со счетом 0:1 в полуфинальном матче чемпионата мира по хоккею, который проходит в Словакии. На встрече, которая состоялась на арене имени Ондрея Непелы, присутствовало 9085 зрителей.

Заброшенной шайбой на 51-й минуте отметился Марко Анттила. Соперник финнов по финалу определится в полуфинальном матче Канада - Чехия, который пройдет позднее в субботу. Сборная России в матче за бронзовые медали турнира сыграет с командой, проигравшей во втором полуфинале. Матч за третье место и финал пройдут 26 мая.