Третьяк: сборная России не провела ни одной хорошей атаки в матче ЧМ по хоккею с финнами

БРАТИСЛАВА, 25 мая. /Корр. ТАСС Артем Крук/. Хоккеисты сборной России в полуфинале чемпионата мира против команды Финляндии (0:1) не смогли провести ни одной хорошей комбинации. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.

"Финны сыграли тактически грамотно, выбрали правильный план, очень плотно играли, не давали развернуться нашим ребятам, - сказал Третьяк. - К сожалению, не было ни одной хорошей комбинации, не дали разыграть ничего, а после заброшенной шайбы финны еще большими силами сели назад в свою зону. Ребята бились, хотели, желание было, вратарь соперников удачно играл. Очень четко и цепко финны сыграли, двигались хорошо, из наших сегодня выделю Капризова и Василевского".

Также глава ФХР выразил уверенность в том, что россияне сумеют настроиться на матч за третье место, в котором сыграют с проигравшей в полуфинале между сборными Канады и Чехии командой. Игра за бронзу состоится 26 мая.